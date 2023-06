Emóciami sa hviezdam vyrovnajú už teraz. Mladíci zo Senca sa tešia na Ronalda

POPRAD. Plač po prehre i po výhre. Mládežnícky futbal je zárukou emotívnych momentov v každom jednom stretnutí. Živým dôkazom toho je McDonald´s Cup. Turnaj, ktorý je na Slovensku absolútnou špičkou. Napriek dlhoročnej etablovanosti dokáže stále lámať rekordy. Okrem prestíže je pre mladých futbalistov a futbalistky obrovským zážitkom aj stretnutie s ich idolmi.

Patrónom turnaja sú slovenskí reprezentanti Róbert Boženík a Mária Korenčiová. Na tohtoročnom finálovom vyvrcholení, ktorého dejiskom bolo popradské NTC, nechýbali mnohé ďalšie osobnosti. Či už Jozef Valachovič, Marek Sapara, Štefan Zošák, Jozef Dolný, alebo zástupcovia nastupujúcej generácie ako Ivan Krajčírik, Adam Griger, Jakub Jakubko.

Hlavnými hviezdami tentoraz neboli oni, ale mladé talenty kategórie U10 (nar. v septembri 2012 a mladší). Atmosféra ako v lige Do aktuálneho ročníka McDonald´s Cupu sa zapojilo rekordných 1 010 základných škôl. Celkovo šlo o približne 12-tisíc detí. Zápasy sa hrali vo formáte 4+1, nevyhnutnou podmienkou pre každý tím je mať na ihrisku vždy minimálne jedno dievča.

Zápasy žiakov prvého stupňa základných škôl boli tradične nabité emóciami. (Autor: McDonald´s Cup )

Cez školské, obvodné, okresné a krajské kolá postúpilo osem najlepších tímov do celoslovenského finále. To bolo dvojdňové.

Počas prvého dňa sa konali stretnutia v skupinách, následne prišla na rad vyraďovacia časť. V súboji o 3. miesto si Martin poradili s Novými Zámkami. Vo finále proti sebe nastúpili Senec a Vranov nad Topľou. Hoci prvý vzájomný zápas týchto družstiev sa v skupine skončil nerozhodne 5:5, vo finále mali jasne navrch talenty od Seneckých jazier. Svojho súpera zdolali presvedčivo 7:1. Veľké oslavy vypukli na hracej ploche i v hľadisku, kde to počas oboch finálových dňoch žilo azda viac než pri futbale na vrcholovej úrovni. Výbornú atmosféru dotváralo neustále skandovanie, povzbudzovanie, výkriky, či bubnovanie. VIDEO: Víťazná radosť hráčov Senca

Môžu to dotiahnuť ďaleko „Pocity sú ešte lepšie ako po krajskom kole. Vyhrali sme, je to perfektné. Myslím si, že sme boli naozaj najlepší,“ vravel tréner víťazov zo základnej školy Mlynská v Senci Matej Šmálik.

O triumfe jeho tímu rozhodla podľa neho individuálna kvalita hráčov, výborný brankár i šikovné dievča, ktoré je ešte len druháčkou. Jednoducho, všetko sa skĺbilo tak, ako má. Senec obsadil pred šiestimi rokmi druhé miesto, teraz dokráčal až na vrchol. „Verím, že chalani vydržia v týchto výkonoch a nasadení, v akom hrajú. Niektorí sú veľmi šikovní a môžu to dotiahnuť ďaleko,“ tvrdil Šmálik. McDonald´s Cup 2023 - fotogaléria (Daniel Dedina)

Víťazný tím zo Senca si okrem pohára a medailí prebral hlavnú cenu, ktorou bol šek na 5-tisíc eur. Tešiť sa môže aj zo vstupeniek na kvalifikačný zápas EURO 2024 Slovensko – Portugalsko. „Ak to porovnám s inými turnajmi, toto bol úplne iný level. Prirovnal by som to k zahraničným turnajom, ktoré sme navštevovali, keď sme boli mladší. Má to parádnu úroveň, či už z organizačného hľadiska alebo herne,“ chválil Šmálik.

Vo finále na seba narazili Senec (v žltom) a Vranov nad Topľou. (Autor: McDonald´s Cup/Peter Frolo)

Zavŕši Vranov o rok postupku? Hoci vo finále to Vranovčanom nevyšlo, smútok v ich podaní trval len krátko. Následne prevládla radosť z druhého miesta v mimoriadne silnej konkurencii.

„Sme veľmi šťastní, že sme sa tu dostali. Užívali sme si každý jeden zápas, finále bolo pre nás odmenou. V ňom už je to hop alebo trop. Veľkú rolu zohrávajú emócie u detí. Teraz sú síce smutné, ale je to ďalší krôčik v ich futbalovej výchove,“ hovoril Roman Kuzemka, koordinátor športových tried ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou. Aj on vyzdvihol vysokú úroveň turnaja a ďakoval organizátorom, vrátane Slovenského futbalového zväzu, ktorý je odborným garantom projektu. Ani Vranov nebol na finálovom vyvrcholení McDonald´s Cupu nováčikom. Na východe Slovenska ide o osvedčenú značku.

„To, či to robíme dobre, musia posúdiť iní. S deťmi sa snažíme pracovať koncepčne. Na to, že nie sme veľké mesto, si myslím, že úspechy v školských i klubových súťažiach sú slušné. Motiváciou pre nás je posúvať sa stále ďalej. Predtým sme boli tretí, teraz druhí. Ostáva nám už len prvé miesto,“ usmial sa Kuzemka.

Fandí Messimu, zažije Ronalda Najlepším hráčom turnaja sa stal kapitán Senca Lukáš Kováč. „Ďakujem najmä tímu, darilo sa nám. Bola to dlhá cesta ako maratón a veľmi sa mi tu páči. Škoda, že som na tomto turnaji hral poslednýkrát a nemôžem si zahrať aj o rok,“ priznal autor finálového hetriku. Triumf na McDonald´s Cupe považuje zatiaľ za svoj najväčší úspech.

Jedným zo sloganov turnaja bolo tohto roku ´Stretni sa s Ronaldom´. Táto možnosť sa Senčanom naskytne v rámci septembrového duelu Slovenska s Portugalskom. „Teším sa naňho veľmi, aj keď som fanúšik Messiho. Chcem sa ho opýtať niektoré veci, ako napríklad začínal. Aby som sa mohol porovnať a vedel, čo potrebujem zlepšiť,“ hovoril rozumný mladík, ktorý hráva za DAC Dunajská Streda. Obdivuje aj Manchester City a Phila Fodena.

Obrovská radosť kapitána Senca Lukáša Kováča (v popredí). (Autor: McDonald´s Cup/Peter Frolo)

O svojich futbalových snoch má jasno: „Chcel by som vyhrať Zlatú lopta a Ligu majstrov. V reprezentácii by som chcel hrať od začiatku až po A-tím.“ Inšpiráciou sú Mbappé i Mikovič

Vo výbornom svetle sa ukázal aj Mateo Pajer zo ZŠ Spojová v Banskej Bystrici. So 17 gólmi v piatich stretnutiach bol najlepším strelcom turnaja. „Už veľakrát som bol najlepším strelcom zápasu. Teraz sa mi to podarilo na celoslovenskom turnaji. A to vďaka spoluhráčom, ktorí mi prihrávali,“ pochvaľoval si hráč Dukly Banská Bystrica. „Keď hráme 6+1, tak som väčšinou v strede. Pri 4+1 hrám v útoku. Mojim cieľom je byť čo najlepší hráč. Páči sa mi Mbappé,“ vravel Mateo. Dvojdňové finále nebolo ani zďaleka výhradne mužskou záležitosťou. Ženy hrali prím v organizačnom tíme, veľké zastúpenie mali na tribúnach. Dievčatami sa to hemžilo aj na trávniku. Najlepšou strelkyňou sa stala Mia Kubovičová zo ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva v Trnave. „Hralo sa mi veľmi dobre. Proti chlapcom je to ťažké. Ak tam je nejaké dievča, tak ho zvyknem obohrať,“ priblížila autorka piatich gólov.

„Som veľmi šťastná, že môžem hrať futbal. Splnil sa mi najväčší sen. Najviac sa mi páči, že je to kolektívna hra. V budúcnosti by som rada prestúpila do klubu, akým je Chelsea alebo Real Madrid,“ zasnívala sa krídelníčka Spartaka Trnava. „Kto je môj obľúbený hráč v Trnave? Martin Mikovič,“ odpovedala bez zaváhania.

Sapara: Čím viac, tým lepšie Hoci vo svojej kariére zažil stovky zápasov na najvyššej úrovni, na adresu McDonald´s Cupu nešetril chválou. Marek Sapara si zároveň zaspomínal. „Je to nádherná akcia. Pamätám si z detstva, že sme pravidelne chodili na takéto akcie. Či v lete, alebo v zime na halové turnaje.

Čím viac takýchto akcií sa bude konať, tým lepšia bude podpora detí na Slovensku. Týka sa to každého športu a zvlášť futbalu, ktorý je pre mňa srdcovkou,“ tvrdil Sapara. Emócie zo zápasov v najmladších kategóriách v súčasnosti opätovne prežíva aj vďaka svojmu synovi.

Momentka z finálového turnaja McDonald´s Cup 2023. (Autor: McDonald´s Cup/Peter Frolo)

Na to, aký typ hráča bol on sám v tomto veku, či ho to ťahalo predovšetkým dopredu, si už detailne nespomína. „To je strašne dávno. Myslím si, že to bolo podobné ako teraz, keď tréneri chcú, aby chlapci vedeli útočiť i brániť. A aby boli disciplinovaní,“ zamyslel sa nakrátko niekdajší futbalista 1. FC Košice, Ružomberka, Rosenborgu Trondheim i viacerých tureckých klubov. Pomôžu aj deťom v nemocniciach Počúvať chválu bolo príjemné, ale nebolo to len tak. Organizácia 24. ročníka McDonald´s Cupu stála nemálo úsilia. „Myslím si, že máme byť na čo hrdí. Prihlásil sa nám rekordný počet základných škôl, na ihriská sme dostali až 12-tisíc detí. To je skvelé číslo. Veríme, že tento projekt zarezonoval,“ skonštatovala Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald´s Slovakia.

Spomenula aj pridanú hodnotu aktuálneho ročníka. „Snažili sme sa ho obohatiť aj o podporu neziskovej organizácie. Už od školských kôl sme rátali góly a vyšla nám z toho veľmi pekná čiastka. Športujúce deti ňou podporia tie, ktoré sú hospitalizované v slovenských nemocniciach,“ informovala o ušľachtilej myšlienke.

Nastavenú latku je podľa organizátorov možné stále posúvať vyššie. Najbližší ročník McDonald´s Cupu bude mať poradové číslo 25. Dá sa očakávať niečo špecifické? „Áno. Ide o prekvapenie, takže nerada by som teraz prezrádzala, aký charakter bude mať jubilejný ročník. Určite bude v niečom výnimočný,“ dodala Poláčeková.