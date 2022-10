Najstarší turnaj detí hlási rekordnú účasť. Školy sa stále môžu prihlásiť! (PR text)

Registrácia do 24. ročníka je predĺžená do 31. 10. 2022 a prebieha na webe McDonald’s Cupu a na stránke školského športu .

Do aktuálneho ročníka obľúbeného podujatia sa doposiaľ prihlásilo už viac ako 950 škôl z celého Slovenska. Pre veľký záujem je čas na registráciu škôl predĺžený do 31. októbra 2022.

„Teším sa, že sa nám s pomocou tohto projektu darí prinášať viac športu do základných škôl. Je dôležité budovať vzťah detí k športu už odmala. Na Slovensku nám vyrastajú nové futbalové hviezdy, len im musíme dať priestor prejaviť svoj talent. Prostredníctvom McDonald's Cupu im to vieme umožniť,“ uviedol Vladimír Lupták zo Slovenského futbalového zväzu, ktorý je odborným garantom a spoluorganizátorom projektu.

V Poprade sa rozhodne o novom Majstrovi Slovenska

Ak máte doma aktívne dieťa, alebo chcete, aby malo vaše dieťa viac pohybu, prihláste ho do školského tímu a spolu so školou ho prihláste do najstaršieho turnaja prvého stupňa základných škôl do 31. 10. 2022.

Celoročníková postupová súťaž školských tímov je určená ako chlapcom, tak i dievčatám, ktorých účasť vo futbalovom družstve je povinná.