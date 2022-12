Senzačná púť Maroka skončila, Messiho Argentínu vyzve vo finále Francúzsko

/zdroj: L´Equipe/

Didier Deschamps, tréner Francúzska: "Sú to veľké emócie. M8me pred sebou posledný krok. Som šťastný, že o obhajobu titulu môžem bojovať s takýmito skvelými hráčmi."

Walid Regragui, tréner Maroka: "V druhom polčase sme sa usilovali o vyrovnanie, no inkasovali sme druhý gól. Na adresu môjho tímu však môžem vysloviť iba jedno slovo - Bravo. Dali sme do toho všetko."

Theo Hernandez, strelec prvého francúzskeho gólu: "Dostať sa dvakrát za sebou do finále MS je niečo neuveriteľné. Bolo to náročné, no odviedli sme skvelú robotu. Finále proti Argentíne bude veľkolepé. Urobíme všetko pre to, aby sme získali titul aj pre môjho brata Lucasa, ktorý sa v prvom zápase na šampionáte zranil."