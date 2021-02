Slovan si upevnil post lídra, Trenčín uspel v divokom zápase, Lačný zažiaril

Jozef Majoroš, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Bol to bojovný zápas na ťažkom teréne. Obe mužstvá si vytvorili viaceré pološance. Hostia z toho dali dva góly, my ani jeden. Súpera sme veľmi do šancí nepustili, no zlý zápas sme odohrali predovšetkým v ofenzíve. Preto sme zápas prehrali."

Ján Blaháč, tréner ŠKF Sereď: "Zápas sa pre nás od začiatku veľmi dobre vyvíjal. Hráči od začiatku pracovali na sto percent. Máme za sebou turbulentné obdobie, preto som rád, že sa to na tíme nijako neprejavilo. Hráči pracovali v každej formácii tak, ako sme si povedali pred zápasom.

Na súpera sme sa veľmi dobre pripravili, predovšetkým sme sa snažili eliminovať jeho štandardné situácie, v ktorých patrí k najlepším v lige. Okrem dvoch gólov sme mohli dať ešte jeden, ale v prvom rade sme veľmi radi za víťazstvo."