Program, výsledky, tabuľka a formát - Slovensko na MS vo florbale 2021

Slovenskí reprezentanti sú súčasťou skupiny C, v ktorej postupne vyzvú USA, Poľsko a Thajsko.

Mužský šampionát sa pôvodne mal konať v roku 2020, ale pre pandémiu koronavírusu bol presunutý na termín od 3. do 11. decembra 2021.

Ženský turnaj sa koná v termíne od 27. novembra do 5. decembra vo švédskom meste Uppsala. Slovenky sú súčasťou skupiny B, v ktorej postupne vyzvú domáce Švédsko, Fínsko a Nemecko.

Aký je formát MS vo florbale 2021?

Florbalové šampionáty majú netradičný formát. Dôvodom je veľký výkonnostný rozdiel medzi tímami, pričom kvalita najlepšej štvorice (Švédsko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko) je oproti ostatným účastníkom výrazne vyššia.

Na MS štartuje v oboch prípadoch 16 krajín, ktoré sú rozdeléne do 4 skupín po 4 tímy. prvé dve skupiny (A a B) sú výkonnejšie silnejšie než skúpiny C a D.

Prvé dva tímy v skupinách A a B postupujú priamo do štvrťfinále. Tímy na treťom a štvrtom mieste si zahrajú play off o štvrťfinále, v ktorom zabojujú proti prvým dvom tímom zo skupín C a D.

Slovenské florbalistky sa vďaka úspechom na posledných dvoch MS (2017 - 5. miesto, 2019 - 6. miesto) nachádzajú v rebríčku IFF na 5. mieste, a preto môžu hrať v nasadených skupinách A a B. S určitosťou si zahrajú minimálne play off.

Mužskí reprezentanti obsadili na MS v rokoch 2016 a 2018 zhodne 9. miesto a rovnaká priečka im patrí aj v rebríčku IFF. A preto začínajú MS v jednej zo skupín C a D.