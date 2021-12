Slovenskí florbalisti to zvládli. V boji o štvrťfinále zdolali Nemcov

MS vo florbale 2020 / 2021 - play off o štvrťfinále

V stredajšom dueli play off o štvrťfinále vyhrali nad Nemeckom 7:3 a v boji o semifinále ich čaká v stredu o 17.45 SEČ zápas s domácimi obhajcami titulu Fínmi.

Aj v ďalšom priebehu dirigovali hru, Tomáš Kvasnica druhým presným zásahom v zápase zvýšil už na 4:0. Nemci síce v závere znížili na 3:5, ale Slováci dvomi gólmi do prázdnej bránky definitívne rozhodli o svojom postupe.

Slováci vyhrali na šampionáte zatiaľ všetky štyri stretnutia. V základnej skupine si hladko poradili s USA 15:1, Poľskom 8:4 i Thajskom 15:2.

Do štvrťfinále postúpili druhýkrát v histórii MS, dosiaľ jedinýkrát sa im to podarilo v Zürichu 2012, to sa však hral šampionát ešte v starom formáte.

Priebeh zápasu

Slovákom chýbal zo zdravotných dôvodov líder ofenzívy Dudovič, ktorý síce mal na sebe dres, ale sedel iba v bunde na striedačke a do hry nezasiahol. V prvej formácii ho nahradil Kubovič.

Prvá tretina bola plne v réžii Mrázkovho tímu, ktorý mal jasnú hernú prevahu a vďaka Mirtovi, Kvasnicovi a Gálovi si vybudoval trojgólový náskok.