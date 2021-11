Slovenky sa na MS dočkali prvej výhry. Nemkám nedali žiadnu šancu

MS vo florbale žien 2021 - skupina B

Zverenky trénera Michala Jedličku v porovnaní s duelmi so Švédkami (3:22) a Fínkami (2:7) predviedli jednoznačne lepší výkon a papierovo slabším súperkám nedali šancu, keď už po prvej tretine vyhrávali 3:0.

Tretia tretina sa už len dohrávala. Nemkám sa nepodarilo znížiť manko a streliť prvý gól na šampionáte.

Slovenky obsadili v skupine B konečné 3. miesto a čaká ich play off o štrťfinále, v ktorom vyzvú tím na 2. mieste zo skupiny C. O postup do štvrťfinále si zahrajú v stredu 1. decembra.

Aký je formát MS?

Florbalové šampionáty majú netradičný formát. Dôvodom je veľký výkonnostný rozdiel medzi tímami, pričom kvalita najlepšej štvorice (Švédsko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko) je oproti ostatným účastníkom výrazne vyššia.

Na MS štartuje 16 krajín, ktoré sú rozdelené do 4 skupín po 4 tímy. Prvé dve skupiny (A a B) sú výkonnejšie silnejšie než skúpiny C a D.

Prvé dva tímy v skupinách A a B postupujú priamo do štvrťfinále. Tímy na treťom a štvrtom mieste si zahrajú play off o štvrťfinále, v ktorom zabojujú proti prvým dvom tímom zo skupín C a D.

Tabuľka