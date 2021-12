Prekvapenie sa nekonalo. Slovenky vo štvrťfinále výrazne prehrali

MS vo florbale žien 2021 - štvrťfinále

UPPSALA. Slovenské florbalistky nepostúpili do semifinále na MS vo švédskej Uppsale. Obhajkyniam striebra Švajčiarkam podľahli v piatok vysoko 1:12.

Slovenské reprezentantky sa snažili útočiť, no každé ich zaváhanie v rozohrávke, či neskorší návrat do obrany kvalitný súper nemilosrdne trestal.

"Zápas hodnotím negatívne, nedarilo sa nám dávať góly. Prvá tretina bola celkom podľa plánu, boli sme nebezpeční, mali sme šance a trestné strieľanie. Prehrali sme ju 0:3, pretože Švajčiarky premenili všetko. Keď sa prehráva, psychika ide dolu, Švajčiarky duel začali kontrolovať a zaslúžene vyhrali.

Nebolo to z našej strany to pravé. Skúsené hráčky šance nepremieňali, mladé boli nervózne. Vyzdvihnem Lauru Chúpekovú, ktorá odviedla maximum, atleticky so súperkami stačila a zariadila aj trestné strieľanie.