Slovenky padli v závere. Posledný zápas na MS vo florbale prehrali

/zdroj: Slovenský zväz florbalu/

Michal Jedlička, tréner SR: "Prvá tretina nebola zlá, boli sme lepší ako Poľky. Dôležitý bol úvod druhej tretiny, keď druhá lajna dostala dva góly za sebou. Inkasovali sme aj úplne nezmyselne po štandardnej situácii. V tretej tretine to bolo kto z koho a nám tam zapadla do siete jedna lastovička Poliek. Nezlomilo nás to, no druhýkrát na turnaji sme nepremenili trestné strieľanie. Sme sklamaní, mali sme cieľ skončiť do 5. miesta."

Denisa Ferenčíková, útočníčka SR: "Zápas hodnotím negatívne. Mrzí ma ten nepremenený nájazd a power play. Mohli sme súperky zdolať, no skončilo sa to o jeden gól. Je to realita. Stále sa pohybujeme na 5.-6. mieste na svete, je to o drobnostiach. S reprezentáciou sa lúčim. Za tie roky, čo som tu bola, sme zaznamenali veľký posun, no také tri roky už stagnujeme. Dievčatám odkazujem, nech na sebe pracujú, odchádzajú do lepších klubov, užívajú si to a posúvajú sa."