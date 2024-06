Bol najužitočnejším hráčom tímu, Dudovič je opäť florbalistom roka

"Je to pekná udalosť, na ktorej sa môžu stretnúť všetci ľudia zainteresovaní do florbalu a oceniť tí, ktorí pre tento šport robia svoje maximum a snažia sa ho niekam posunúť," uviedla v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu.

Rozlúčka to síce nebola veselá, keďže v Superfinále prišla prehra, ale pred Dudovičom je nová výzva v podobe angažmánu v najlepšej ligovej súťaži sveta - švédskej SSL. S tímom Vipers Växjo podpísal kontrakt do roku 2026.

V uplynulej sezóne nazbieral v L-UPL (najvyššia mužská súťaž vo Švajčiarsku) dovedna 60 kanadských bodov za 36 gólov a 24 asistencií. O dva body prekonal svoj rekord zo sezóny 2022/2023. Stal sa tak najproduktívnejším hráčom svojho dnes už bývalého klubu a už sa teší na novú švédsku výzvu.

"Je to opäť raz príjemné prekvapenie a som rád, že moja celoročná práca bola takto ocenená a zároveň je to pre mňa obrovská motivácia do ďalšej sezóny v novom pôsobisku. Chcel by som aj poukázať na viacerých hráčov, ktorí podávali skvelé výkony a robili tak dobré meno slovenskému florbalu a zaslúžili by si to taktiež," dodal Dudovič k oceneniu Florbalista roka.