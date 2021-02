Dokončí Poprad sezónu? Hru prispôsobili tomu, aby nedostávali debakle

„Na viacero tímov si veríme. Mohli by sme ich minimálne potrápiť,“ tvrdí tréner FK Poprad JÁN GUZIAR , ktorý mužstvo prebral v zime.

Po nahromadení problémov a odstúpení hlavného sponzora sa zdalo, že futbalisti Popradu by sa v jarnej časti II. ligy mohli ocitnúť v úlohe fackovacieho panáka.

Robíme s tým, čo máme. Štýl hry sa snažíme čo najviac prispôsobiť tomu, aby sme neboli len do počtu a nedostávali vysoké debakle. Prehustili sme to vzadu.

V zimnej príprave ste odohrali jediný prípravný zápas. Z kádra odišli ďalší hráči - Grešák, Luterán, Hurný, Andrič, Vavrúš. S akými ambíciami ste vstupovali do jarnej časti?

Napriek vylúčeniu hráča Bardejova v úvode druhého dejstva sme zostali v stiahnutom postavení, čím sme súperovi, ktorý potrebuje body, urobili službu. Dokázal to využiť v nadstavenom čase.

Nešli sme hrať otvorený futbal. Vychádzali sme zo zabezpečenej obrany a snažili sa o brejkové situácie. V prvom polčase nám veľmi nevychádzali, súper bol futbalovejší a pohyblivejší. Po penalte proti nám sme aj my vyrovnali z pokutového kopu, takže s priebežným stavom sme boli spokojní.

V uplynulom období ste v Poprade pôsobili pri mládeži. Aké kategórie ste mali na starosti?

V priebehu troch rokov som prešiel kategóriami mladšieho dorastu U16 a U17 a naposledy som bol pri dvanásťročných. Hráčov, ktorí prešli dorastom, poznám.

Ako vnímate váš presun k A-tímu?

Neprekvapilo ma to, lebo viem aká je celková situácia v klube. Keď som ako tréner začínal, viedol som mužov vo Svite i v Poprade, takže skúsenosti mám aj so seniorským futbalom. Práca ma zaujala a do konca sezóny sa jej chcem oddať naplno. Verím, že prinesie výsledky.

V uplynulých týždňoch sa vynárali obavy, či Poprad vôbec dohrá sezónu. Takže - dohrá?

Do týchto vecí až tak nevidím, ale verím pánovi Pazúrovi (manažér klubu, pozn. red.), že vyvinie maximálne úsilie a v spolupráci s mestom i ďalšími ľuďmi, ktorí okolo futbalu pracujú, sa im podarí vytvoriť podmienky na to, aby Poprad seriózne dohral sezónu.