Dedinské tímy hrali v Trnave. Zážitok na celý život, tešil sa kapitán víťazov

„Amatéri na štadióne v Trnave? Bol to fantastický pocit, zážitok na celý život. Nadšení sme boli už pri rozcvičke,“ tešil sa kapitán TJ Slovan Červeník Michal Babic, ktorý strelil dva góly.

„Bolo to nezabudnuteľné. Fantastická reklama na dedinský futbal. Pekná myšlienka, klobúk dole pred ObFZ Trnava, že niečo podobné vymysleli,“ dodal.

Červeník sa do finále dostal vďaka výhram nad Drahovcami, Smolenicami, Majcichovom a Suchou nad Parnou.

Zápas sledovalo sedemsto divákov. „Z našej obce išli dva autobusy a kopec áut. Po celý čas nás ľudia povzbudzovali, čo si nesmierne vážime. Zážitok to bol aj pre deti, ktoré nás na zápas vyprevádzali,“ uviedol Babic.

„Aj keď sme s Hornými Orešanmi v lige dvakrát vyhrali, čakali sme, že to bude ťažké. Začali sme však skvele. Dôležité bolo, že sme premenili prvé šance a potom to už išlo,“ opisoval dianie na ihrisku.

Po konečnom hvizde na ihrisku striekalo šampanské a odovzdávala sa trofej.

„Oslavy boli veľkolepé. Už v nádhernej šatni sme si to užívali ako veľké hviezdy. Neskôr sme išli do pohostinstva v našej dedinke, kde sme slávili do skorých ranných hodín. Nechýbali spevy, tance, všetko, ako má byť,“ spokojne vravel Babic, ktorý ďakoval starostovi obce za bohaté občerstvenie.