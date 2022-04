Hamilton? Trucuje a hľadá cestu von, myslí si bývalý šampión

BRATISLAVA. „Dostali ste ma do veľmi ťažkej pozície,“ hlásil s hnevom do vysielačky Lewis Hamilton, keď mieril do cieľa poslednej veľkej ceny v Austrálii.

Štvrté miesto nebolo to, v čo dúfal, pritom ešte mal veľké šťastie, že vyťažil z problémov súperov, ktorí preteky ani nedokončili.

Hamilton je najvýraznejšou postavou poslednej dekády vo formule 1, prekonal mnoho rekordov Michaela Schumachera, možno je aj najlepším pilotom v histórii. Má sedem titulov majstra sveta. Svoj status budoval postupne a patrí medzi legendy športu.