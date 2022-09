Hamilton bol na prvom tréningu najrýchlejší, Albon sa vrátil na trať

Z návratu do akcie sa teší thajský pilot narodený vo Veľkej Británii Alexander Albon. Dvadsaťšesťročný jazdec tímu Williams absolvoval piatkový voľný tréning.

Monoposty F1 sa vrátili do ulíc Singapuru po troch rokoch. Tamojšie preteky sú špecifické vlhkosťou, ktorá vplýva na pilotov i pneumatiky, a kľukatým profilom.

Predtým sa zotavoval z operácie slepého čreva, pre ktorú vynechal Veľkú cenu Talianska.

"Som v poriadku a som rád, že som späť. Cítim sa byť v najlepšej možnej forme. Takmer dva týždne som trénoval, aby som tu mohol byť. Pôvodne som nemyslel na Singapur, ale keďže som sa zotavoval rýchlo, bolo to reálne. Musel som si to dobre premyslieť," uviedol rodák z Londýna, ktorý nechcel nič podceniť:

"Uvidíme, ako to pôjde. Som realista a viem, že na nás čakajú asi najnáročnejšie preteky sezóny. Uvedomujem si to. Trénoval som však aj v motokáre a bolo to dobré, necítil som bolesť."