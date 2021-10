Hral za Slovan i Trnavu. Od nenávisti fanúšikov som sa musel odosobniť

Vždy boli špecifické, keďže ich rivalita má historický kontext. Celý týždeň pred zápasom bolo na každom tréningu cítiť väčšie napätie i koncentráciu. V zápasoch sa išlo na ostrie noža. Fanúšikovia prišli na štadión vždy vo väčšom počte a výkony hráčov boli lepšie. V oboch kluboch to prežívali intenzívne. Sú to zápasy, ktoré fanúšikovia milujú najviac z celej sezóny.

Ako vnímali tento zápas slovenskí hráči a ako legionári?

Slováci to viac vnímajú, vedia už odmalička o histórii klubov o vzájomnej rivalite. Zahraniční hráči to možno spočiatku berú ako každý iný zápas v lige. Akonáhle však vstúpia na trávnik a pocítia atmosféru a energiu, ktorá ide z ľudí, zistia, že je to špeciálny zápas.