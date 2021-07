Pred ôsmou prekážkou zabrzdila. Zapletalová napriek chybe pobeží semifinále

TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová postúpila na OH v Tokiu v behu na 400 metrov prekážok do semifinále.

Zapletalová zabehla druhý najlepší čas kariéry a hoci za osobným maximom 54,28 s zaostala, jej čas bol v rámci celej súťaže napokon dvanásty.

Chyba na ôsmej prekážke

V rozbehu si Slovenka spočiatku kontrolovala postupovú pozíciu. Až po ôsmu prekážku.

„Nezvládla som rytmus, urobila som obrovskú chybu, ktorá ovplyvnila aj deviatu. Zabrzdila som, prekážku som preto neprebehla hladko, ale preskočila som ju a vzápätí som sa musela znova rozbehnúť, čo ma stálo sily i čas,“ opisovala kritické okamihy pre olympic.sk

„Úprimne, v cieli som nedúfala, že postúpim, keďže som dobehla až šiesta. Našťastie, s časom som sa dostala ďalej a verím, že v semifinále napravím to, čo som v rozbehu pokazila.“

Zverenka trénera Petra Žňavu priznala, že veľké chyby pramenili z nervozity.

„Nervozitu a stres som vôbec nezvládala. Nemalo to nič spoločné so zdravou súťažnou nervozitou, bolo to čosi horšie. Keď sa ma na to tréner pýtal, nevedela som mu odpovedať, čo za tým hľadať. Či to bol fakt, že postup je na dosah, či fakt, že sú to moje prvé veľké preteky, ozajstné dospelácke? Neviem...“

V semifinále s favoritkami

Semifinále pobeží Zapletalová v pondelok o 13.45 h SELČ. Z troch behov postúpia do finále priamo len prvé dve prekážkarky a osmičku finalistiek doplnia dve nepostupujúce s najlepšími časmi.

Slovenská rekordérka pobeží s dvoma medailovými favoritkami – svetovou rekordérkou Sydney McLaughlinovou z USA (v tomto roku 51,90) a výbornou Ukrajinkou Annou Ryžikovovou (52,96).

Letná olympiáda Tokio 2020 / 2021