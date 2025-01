Lopušanová nie je jediná. Slovensko má aj ďalšie mladé hokejové klenoty

„Od začiatku našla v hokeji zaľúbenie. Takmer okamžite sa naučila korčuľovať a keď sme videli, že ju to baví, prihlásili sme ju do hokejového tímu,“ spomína otec Erich.

„Záujem bol z viacerých škôl, my sme výber zúžili na tri univerzity. Ema s mamou vycestovali do USA a dôkladne si preverili všetky z nich. Nakoniec sa rozhodla pre Ohio State, s ktorou si dali verejný prísľub a neskôr podpíšu zmluvu,“ upresnil Erich Tóth.

„Terajšie úspechy sú najmä zadosťučinenie za drinu, ktorú do toho dáva. Stále je to len začiatok cesty, veď ona je ešte dieťa. Vnímame to ako blikajúce svetielka, ktoré ešte nič neznamenajú. Musí sa presadiť hlavne neskôr na seniorskej úrovni a v reprezentácii,” dodáva skromne otec, ktorý kroky svojej dcéry pozorne sleduje aj priamo vo Fínsku.

V aktuálnej sezóne nastúpila Sumegová do 14 stretnutí a až v desiatich z nich si pripísala víťazstvo.

„Pre ňu sú to obrovské skúsenosti. Rozhodla sa tam odísť a my sme ju iba podporovali. Hokej má veľmi rada, robí to, čo ju baví a to je pre nás rodičov hlavné,“ dodá otec.