Oktagon 46: Bláznivý duel. Ilbay dokázal v poslednej minúte otočiť duel s Novákom

Slovák držal v kickboxe pásy WKU a európsky titul WMC, no fanúšikom Oktagonu je známy predovšetkým z projektu Undeground, kde sa stal kráľom slovenskej časti pyramídy do 70 kilogramov.

Na Oktagone 46 sa vo Frankfurte nad Mohanom Ilbay stretol so štylisticky podobným bojovníkom Marcom Novákom.

FRANKFURT. Bývalý svetový šampión Deniz Ilbay vstúpil do profesionálneho sveta zmiešaných bojových umení v decembri 2021. Od toho momentu si dvadsaťosemročný zápasník pripísal v štyroch dueloch štyri víťazstvá.

Ilbay otočil situáciu a teraz je on vo výhodnejšej hornej pozícii.

Ilbay sa snaží chytať kimuru a aj na chvíľu to pre neho vyzeralo sľubne, no utiahnutie sa nekonalo. Duel sa odohráva ďalej na zemi. Novák prechádza na chrbát Ilbaya, no skvelá obrana Nemca.

Novák pracuje pri pletive, odkiaľ viackrát poslal údery kolenom na súperove stehno. Ilbay sa snažil o takedown, no Novák skvelá obrana a následne on sa ocitá za chrbtom svojho protivníka.

Záverečnú päťminútovku sa Ilbay vrhol do Nováka so všetkými fyzickými silami, ktoré mu ostali a snažil sa zvíťaziť pred časovým limitom.

Novák kontroloval kopom na už začervenanú nohu Ilbaya. A darí sa mu to, minúta po minúte, hala cíti blízky koniec zápasu! Novák má toho už plné zuby, no stále sa drží no nohách.

Ilbay a tvrdý ground and pound! Nemec je blízko toho, aby duel otočil! Do konca duelu ostáva minúta! A je to tam, Ilbay dokázal otočiť nepriaznivo vyvíjajúci sa duel!

Na konci tretieho kola na TKO víťazí Deniz Ilbay!