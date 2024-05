Bedard si podmaňuje Prahu. Režíroval triumf Kanady a je najlepší strelec MS

MS v hokeji 2024 - skupina A

Dánsko: Dichow - M. Lauridsen, Lassen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Bruggisser, B. Jensen, Larsen - Blichfeld, Russell, Aagaard - Olesen, True, From - Scheel, Mölgaard, Andersen - Poulsen, Wejse, Storm - Schultz

PRAHA. Hokejisti Kanady sú na MS v hokeji 2024 naďalej stopercentní. Po výhre nad Veľkou Britániou 4:2 bez väčších problémov zdolali aj Dánsko po výsledku 5:1.

K triumfu javorových listov prispel dvoma gólmi a jednou asistenciou Connor Bedard. Osemnásťročný útočník je doposiaľ najlepší strelec šampionátu, na konte má štyri presné zásahy.

Kanaďania v úvodnej tretine dominovali a strelili dva góly, no v druhej to bol vyrovnaný duel, v ktorom mohli Dáni viackrát vyrovnať, no nevyužili svoje šance ani presilovky. V závere boli už opäť lepší favoriti.