Barteková premáhala slzy: Neviem, či mám na to ešte nervy

V Tokiu sa jej na v tréningoch strieľalo fantasticky. „Vedela som však, že vzhľadom na podmienky to bude v súťaži náročné, ale nepripúšťala som si neúspech. Cítila som sa vo výbornej forme,“ opisovala pre oficiálnu stránku Slovenského olympijského a športového výboru.

Päťnásobná majsterka Európy v skeete sa na OH 2020 v Tokiu pripravovala niekoľko mesiacov v Taliansku na strelnici v Montecatini pod vedením dvojice trénerov Sandra Belliniho a Marca Innocentiho.

BRATISLAVA, TOKIO. Pred odletom na olympijské hry do Tokia si verila. Bola dobre naladená. „Odchádzam s tým, že budem spokojná, ak sa mi podarí streliť na súťaži to, čo strieľam v tréningu,“ hovorila Danka Barteková.

Druhý časť kvalifikácie začala dobre a až do ôsmeho stanovišťa bola bezchybná.

„Do druhého dňa som išla s tým, že do toho dám maximum. Bol to taký vabank,“ vravela pre olympic.sk.

Bronzová medailistka z Londýna 2012 bola po prvom kvalifikačnom dni na 9. mieste so skóre 71 zo 75 terčov. Pričom v druhom kole minula tri terče.

Po pretekoch bola smutná a premáhala slzy.

"Za preteky som si prešla všetkými druhmi emocií. Nezvládla som dve krízove situácie, zvládla som desať. Vybojovala som si veľké vnútorné súboje, no na druhej strane neprišlo, čo malo prísť," hovorila pre RTVS.

V druhej časti kvalifikácie trafila 47 z 50 terčov.

„Žiaľ, bolo to málo na to, aby som dopadla lepšie. Odchádzam však s čistým svedomím, že som na strelnici zo seba dostala všetko, čo som vedela. Neviem, čo ešte viac by som mohla urobiť,“ tvrdila.

Školácka chyba

„Mala som obrovskú smolu na stanovišti číslo sedem, ktoré je relatívne jednoduché. Chcela som si počkať, kým vystrelí súperka na vedľajšom strelisku, no akosi sa k tomu nemala a ja som nepochopiteľne znervóznela. Bola to školácka chyba nehodná olympiády. Zbytočne som prišla o dva holuby... Je mi veľmi ľúto, že to takto dopadlo,“ hovorila členka Športového centra polície Bratislava.