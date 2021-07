Tóthovi už medailu na krk nezavesí. Je to zvláštne, hovorí Barteková

V roku 2012 na olympiáde v Londýne sama vybojovala v skeete bronzovú medailu. Teraz sa medailový ceremoniál zúži len na troch najúspešnejších športovcov. Prípadne na družstvá.

„Je to veľmi zvláštne. Zažila som to už na Svetovom pohári, ale je to zvláštne. Chýba tam ľudský kontakt a pocit, že vám medailu niekto odovzdal. No ak to má prispieť k tomu, že sa ľudia budú cítiť bezpečnejšie a naozaj sa to urobí všetko pre bezpečnosť, potom to prijmem."

Čakajú ju aj voľby

Bartekovú čaká v Tokiu súťaž 25. a 26. júla. Posledné mesiace sa pripravovala v talianskom v Montecatini pod vedením trénerov Sandra Belliniho a Marca Innocentiho.

V Tokiu ju však nečakajú len športové preteky ale aj voľby do komisie športovcov MOV. Prvýkrát uspela vo voľbách v Londýne.

Členkou Medzinárodného olympijského výboru je už takmer 9 rokov. V Tokiu sa jej mandát končí, ale kandiduje opäť.