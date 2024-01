Chladoňová potvrdila veľký talent, vyhrala preteky Svetového pohára

"Dnes sa mi išlo vcelku dobre, aj keď to bolo veľmi ťažké. Hneď po štarte som sa trošku prepadla, ale snažila som sa dotiahnuť na Cat. Keď som ju mala, išli sme asi dve kolá spolu.

Do záveru som sa snažila urobiť si dobrú pozíciu, čo sa podarilo. Podmienky boli náročné, v noci trať primrzla, a stuhnuté to držalo v tieni i počas našich pretekov. Na slnku sa to postupne topilo, takže človek bol neustále v strehu.