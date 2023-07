Slovenský šampión bol opäť dlho v hre o víťazstvo. Stalo sa mu však to isté, čo vlani

Štoček na to nedokázal reagovať a napokon si v záverečnom šprinte vybojoval štvrté miesto. Bolo to však umiestnenie, s ktorým bol spokojný.

"Trochu ma mrzí, že rovnako ako vlani ma utrhli v tom istom mieste. Ale nakoniec som bol najsilnejší v druhej skupine, to je fajn. Top 5 sa počíta, sú za to UCI body," povedal Štoček bezprostredne po skončení pretekov.

"S umiestnením vôbec spokojný nie som. Je to tak ako to je. Nohy neboli ideálne. Jedna vec je, že sme išli ťažké preteky Okolo Rakúska minulý týždeň, bolo to vidieť. Cítil som to. Po štvrtku sme mali len jeden deň voľna.

Následne sme išli do Maďarska, kde preteky tiež neboli jednoduché. Teraz sme súťažili v tejto horúčave. Nie som spokojný," povedal Kubiš pre cycling-info.sk.