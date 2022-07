Čo mu chýbalo k tomu, aby vyhral? O desať kíl menej, hovorí Štoček

V závere sa nahromadili do cieľa, ktorý bol na námestí Novej Bane. Pozdĺž zábran sledovali špurt desiatky ľudí. Niektorí medzi sebou tipovali, kto vyhrá.

"Bolo to pekné. Ľudia povzbudzovali a je fajn, keď v stúpaní počujete svoje meno. Je to príjemné a ďakujem všetkým, ktorí prišli. Vyšlo aj počasie, keďže nebolo až také teplo," povedal po pretekoch Matúš Štoček.

"Dobre zachytil nástup Kukrleho z Elkovu. Odišli sme štyria a keďže jazdci zo silných tímov boli vpredu so mnou, tak vzadu nemal kto ťahať," uviedol.

"V poslednom kole to už bolo o tom, kto na čo má. Ten kopec mal možno iba kilometer a pol, ale bol skutočne veľmi náročný.

Čo mu však chýbalo na to, aby mohol v Novej Bani bojovať o víťazstvo? "Nechýbalo mi nič, potreboval som mať o desať kíl menej," dodal s úsmevom.

Ja si myslím, že som to takticky zvládol dobre a fyzicky ešte lepšie. Nečakal som, že zrovna ja budem vpredu. Vyšlo to fajn, za čo som rád," povedal Štoček.

Začali sme na posledných 150 metroch, Talian bol trošku predo mnou a už som ho nestihol predstihnúť. Mrzí ma to, ale čo sa s tým dá robiť," povedal.

"Tento okruh sa mi páčil, v kopcoch sme ako tím silní, takže nám to vyhovovalo. V záverečnom špurte som si veril.

V rozhovore pre Sportnet priznal, že v jednu chvíľu si myslel, že v Novej Bani prenikavý výsledok nedosiahne. Strata sa zdala byť veľká.

"Keď odišla tá štvorica zdalo sa, že je po pretekoch. My sme vpredu mali Michaela (Kukrleho) a celkovo sa v pelotóne moc nechcelo nikomu ťahať.

Keď sme však tri kolá pred koncom išli to prudké stúpanie, poľský pretekár rozbehol tempo a vrchole sme mali asi 30 sekúnd náskok. Bol tam so mnou aj brat a podarilo sa nám dostať do vedúcej skupiny," hovorí Ťoupalík.