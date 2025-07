Velits: Ani Sagan nebol taký ako Pogačar. Je to fenomén, úplne iná trieda

S bratom Martinom sme začali hrať hokej. Posledné obdobie celkom intenzívne, tak 3x do týždňa. Je to šport, ktorý nás teraz aktuálne veľmi baví.

Stále sa síce pohybujem pri cyklistike vplyvom nášho podnikania (spolu s bratom Martinom založili značku cyklistického oblečenia Isadore, pozn. red.), ale že by som si teraz zobral bicykel a išiel sa povoziť na 3 alebo 4 hodiny, to vôbec nie.

Teraz je to už iba spoza stola (smiech). Tak, ako každý profesionálny športovec, keď skončí, tak je tým športom presýtený, už si toho užil dosť a inklinuje k iným športom. A presne to je aj môj prípad.

Vôbec. Stále, keď vidím zábery z etáp, tak sa mi vynoria spomienky, ako som niekedy jazdil, ale keď si predstavím, že by som to mal absolvovať teraz a v tomto veku, tak to nie (smiech).

Vďaka hokeju som ale pochopil, ako to ľudia vnímajú. Veľakrát som sa pozastavil pri tom, ako fanúšikovia veľmi prežívajú cyklistiku, zatiaľ čo ja som bol už z toho otupený. A teraz rovnako tak prežívam hokej, chcem sa v ňom zlepšovať a vďaka tomu som pochopil, prečo to ľudia majú tak radi.

Z môjho pohľadu sa to nedá veľmi porovnať, pretože cyklistiku som robil úplne inak ako hokej. Hokejom sa zabávame a beriem to ako uvoľnenie po ťažkom dni. Cyklistika bola pre mňa práca, povolanie, ktoré som robil celý život.

Ak by ste to mohli porovnať, čo je náročnejšie? Hokej alebo cyklistika?

Keď sa pozriem na niektorých cyklistov, ako napr. Matteo Trentin alebo Julian Alaphilippe, to sú pretekári, s ktorými som jazdil a oni sú stále tam, tak si poviem, že aj ja som tam ešte mohol byť, síce najstarší, ale bol by som tam.

Spomenuli ste, že sa vám veľakrát vynoria spomienky. Na tohtoročnej Tour sa v druhej etape finišovalo v mestečku Boulogne-sur-Mer, kde v roku 2012 oslavoval Peter Sagan výhru a vy ste skončili tretí. Aké máte spomienky na tento výnimočný moment?

Keby to niekde nebolo spomenuté, tak by som ani na to neprišiel (smiech). Vôbec som si nepamätal meno tej obce, kde sa to udialo. Až neskôr, keď sa to niekde rozoberalo, tak som si na to spomenul.

Bol to veľmi dobrý šprint. Poraziť Petra (Sagana) bolo vtedy takmer nemožné. Nielen pre mňa, ale aj pre ostatných, obzvlášť v takom dojazde.

Byť prvý a tretí v etape na Tour ako Slováci, to bol veľmi fajn výsledok. Či sa to ešte niekomu podarí, a či vôbec, to je otázne. Ťažko povedať, ale bodaj by sa to zopakovalo a mali by sme tam niekoho, koho by sme mohli takto sledovať.

VIDEO: 3. etapa na Tour de France 2012