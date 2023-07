Sagan pred záverečnou etapou: Bola to najťažšia Tour, ale veľmi som si ju užil

Sagan v rozhovore pre španielsky športový denník Marca pred slávnostným koncom na parížskom Champs-Élysées uviedol, že svoje posledné preteky Tour de France si užíval.

„Boli to veľmi pekné preteky. Bezpochyby je to vďaka kvôli ľuďom a ich náklonnosti. Užil som si to. Jedným z cieľov bolo dostať sa do Paríža. A dosiahol som to,“ vyhlásil Sagan.