Bolo to bláznivé. Fanúšikovia si to určite užívali, vraví víťaz Tour. Vingegaard stále rastie

Merckx: V stúpaniach bol lepší

Po druhý raz stal víťazom Tour de France. Obhájil víťazstvo spred roka. V nedeľu privezie žltý dres do Paríža a na Chams Elysées si prevezme trofej pre víťaza.

"Druhé víťazstvo je rovnako úžasný pocit ako to prvé. Je to výnimočné," tešil sa v sobotu dánsky cyklista.

"Je ťažké tomu uveriť. Bol to bláznivý súboj celé tri týždne. Som si istý, že fanúšikovia si to užívali pri sledovaní. K Tadejovi mám rešpekt. Je to skvelý súper a od prvej etapy v Bilbau to bol napínavý boj. Snáď nás čaká ešte veľa podobných súbojov.

Mojou najlepšou spomienkou na túto Tour bude určite tím, pretože sme mali plán a vyšiel nám do bodky. A horšie spomienky? Tie nie sú žiadne."

VIDEO: Zostrih kráľovskej 17. etapy Tour de France