ONLINE: Peter Sagan dnes ide MS v cyklistike 2022

Po 12 rokoch sa šampionát v cestnej cyklistike vrátil do Austrálie. Dejiskom podujatia je mesto Wollongong, ktoré leží na východnom pobreží krajiny. V pretekoch kategórie MUŽI ELITE si zmeria sily 169 pretekárov z 50 krajín, zastúpenie budú mať aj Slovensko a Česko.



Profil trate



Pretekárov čaká porcia 267 kilometrov, počas ktorých nastúpajú vyše 3940 metrov. V prvej časti preteku je na programe približne 28 km dlhý prejazd po pobreží, následne sa cyklisti vydajú na vrch Mount Keira (dĺžka 7,5km, priemer stúpania 5,7 %), a potom ich čaká 12 prejazdov 17-kilometrovým mestským okruhom. V každom z okruhov bude musieť pelotón zdolať kopec Mount Pleasant, ktorého parametre (dĺžka 1,1km, priemer stúpania 7,7 %) síce nevyznejú najťažšie, no sklon stúpania miestami dosahuje aj nepríjemných 14 %.



Favoriti



Zvlnený profil trate by mal vyhovovať komplexným typom jazdcov, istú podobnosť možno nájsť aj s jarnými klasikami. Veľké očakávania budú mať Belgičania, táto cyklistická veľmoc čaká na titul majstra sveta v hromadnom štarte od roku 2012, zmeniť by to mohol jeden z najvšestrannejších cyklistov súčasnosti Wout van Aert či jeho krajan Remco Evenepoel, čerstvý víťaz Vuelty. Pozornosť verejnosti určite smeruje aj na cyklistickú superstar zo Slovinska Tadeja Pogačara. Francúz Julian Alaphilippe vyhral posledné 2 edície svetových šampionátov, ak by sa mu podarilo uspieť aj teraz, stal by sa šiestym trojnásobným majstrom sveta v histórii a ako prvý by vyrovnal zlatý hetrik Petra Sagana. Ten nezažíva ideálnu sezónu, profil trate by mu však mohol sedieť. Zahanbiť sa rozhodne nebude chcieť dať domáca reprezentácia, jej najväčším želiezkom v ohni by mal byť Michael Mathews, svoje môže povedať aj tohtoročný víťaz Gira Jai Hindley. Pri podobnom type preteku je ale favorita hľadať ťažko, dlhé jednorázové súťaženie na zvlnenej trati môže priniesť najrôznejšie scenáre.



Slovenská a česká účasť



Slovenské farby budú v pretekoch okrem Petra Sagana hájiť aj jeho brat Juraj, Marek Čanecký a Matúš Štocek. Česi pošlú do boja trojicu Zdeněk Štybar, Jan Hirt, Michael Kukrle.