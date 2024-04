Kubiš oslavuje cenný triumf. V šprinte zdolal aj víťaza etapy na Giro d'Italia

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš potvrdil veľmi dobrú formu po prestupe z banskobystrickej Dukly do českého tímu Elkov Kasper.

"Zo začiatku to bolo celkom pokojné a asi v druhom veľkom okruhu sa vytvoril únik, kde bola dvojica s náskokom vyše dvoch minút. Chlapi urobili neskutočnú robotu a neskôr nás v našej skupine zostalo možno 40.

Ďalej sme všetko pokrývali a vždy boli tam, kde bolo treba. V prejazde na malé okruhy odišiel v päťčlennej skupine Obdržálek. Akonáhle sme sa k skupine priblížili, tak jeden pretekár zaútočil a skupinu sme došli traja.

V poslednom okruhu tam boli nejaké nástupy, ale Obdržálek to krásne všetko pokryl a ja som mohol šprintovať. Do záveru sa taktizovalo, a tak som musel začať šprintovať o niečo skôr, ale vyšlo to.