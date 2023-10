Kedysi by si to nikto nevedel ani predstaviť. Sagan rozbiehal špurt veľkému rivalovi

Sagan záver vypustil a napokon prišiel do cieľa na 14. mieste. Treba dodať, že spolu s Cavendishom boli počas exhibície spolu v Tíme legiend.

V budúcom roku by sa ešte mal v rámci cestnej cyklistiky objaviť na niektorých menších podujatiach, no prioritne sa bude venovať tej horskej, pričom naďalej sníva o tom, že by sa mohol predstaviť na OH v Paríži.

Philipsen bol spomedzi jazdcov World Tour v tejto sezóne najúspešnejší čo do počtu víťazstiev a na Tour de France si vybojoval zelený dres.

"Stále sa cítim dobre. Len pred dvoma týždňami som absolvoval posledné preteky Okolo Turecka. Samozrejme, sú to neoficiálne preteky, ale možno sa to počíta ako 20. víťazstvo," žartoval v cieli jazdec tímu Alpecin-Deceuninck.