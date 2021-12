Sagan je ojedinelá kométa. V Trnave vznikne centrum na výchovu talentov

Slovenský zväz cyklistiky a mesto Trnava sa memorandom zaviazali k spolupráci v záujme podpory budovania športovej infraštruktúry národného významu. K jeho podpisu by malo prísť do 31. januára 2022.

Pomôže aj Trnava

"Máme teda za sebou jeden veľmi dôležitý krok a pred sebou tisíce ďalších. Nedá sa počítať s úspechmi v budúcnosti, ak nemáme kvalitný priestor pre výchovu športovcov. Stačí pozrieť na zázemie, ktoré majú víťazi vzácnych kovov.

Anglicko, Taliansko, Nemecko, USA. Každej krajine, ktorá investuje do kvalitných športovísk, sa investícia vracia v podobe úspechov jej športovcov. My sme v uplynulých rokoch mali ojedinelé ´kométyˇ ako Peter Sagan, či Petra Vlhová, no je to naozaj výnimka, nie pravidlo," zdôraznil Peter Privara.

Slovenský zväz cyklistiky už pripravuje ďalšie kroky k vzniku centra. "Dôležitým bodom bude získanie mandátu na zastupovanie v tejto veci od Konferencie Slovenského zväzu cyklistiky.

Tým by sme okamžite mohli rozbehnúť ďalšie kroky, ako rokovania na získavanie financií, či zadania na úprave štúdií a projektovej dokumentácie, ktoré sme mali pripravené na predchádzajúcu lokalitu.

V tomto prejavilo záujem podať pomocnú ruku i mesto Trnava, a tak veríme, že vo vzájomnej spolupráci dotiahneme myšlienku vybudovania Národného cyklistického centra do úspešnej realizácie," dodal Privara.