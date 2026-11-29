Svetový pohár v cyklokrose 2026/2027 - Tábor
Preteky žien elite:
1.
Sara Casasolová
Crelan - Corendon
46:57 min
2.
Marie Schreiberová
SD Worx - Protime
+ 10 s
3.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
+ 16 s
4.
Inge van der Heijdenová
Crelan - Corendon
+ 24 s
5.
Lucinda Brandová
Baloise Verzekeringe
+ 27 s
6.
Manon Bakkerová
-
+ 29 s
12.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 1:30 min
62.
Dorota Vojtíšková
Brudek Dukla Bratislava
+ 6:51 min
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Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová obsadila výborné 12. miesto v druhých pretekoch Svetového pohára v cyklokrose 2026/2027.
Na trati v Tábore predviedla oveľa lepší výkon než pred dvoma dňami v Ostrave, kde sa trápila v náročných podmienkach a skončila až na 44. pozícii.
V tradičnejšom cyklokrosovom stredisku sa slovenská majsterka dlho držala v reálnom súboji o elitnú desiatku, na ktorú napokon stratila 18 sekúnd.
Avšak, vo svojej kategórii do 23 rokov bola rodáčka zo Soblahova najlepšia, keď v závere odrazila aj útok domácej cyklokrosárky Barbory Bukovskej.
Ženské preteky elite ovládla po vydarenom útoku Talianka Sara Casasolová pred Marie Schreiberovou z Luxemburska a Britkou Zoe Bäckstedtovou.
Odvážny útok Talianky
Viktória Chladoňová podstatne lepšie zvládla už samotný štart. Kým v Ostrave ju zabrzdili súperky a dokonca spadla, v Tábore išla dopredu.
Po vonkajšej strane prešla úvodné zákruty a vyhla sa nepríjemnostiam. Držala si vynikajúce tempo a po prejazde druhým z piatich kôl figurovala na 10. mieste s iba 15-sekundovým mankom na čelo.
V treťom kole sa odhodlala k útoku Talianka Sara Casasolová a vypracovala si náskok. Paradoxom je, že jazdkyňa tímu Crelan - Corendon mala v úvode problémy a ako jedna z mála favoritiek spadla.
Po jej nástupe sa zvýšila aj strata slovenskej šampiónky, no tá sa naďalej držala v súboji o elitnú desiatku s dvojicou holandských súperiek.
Vo štvrtom okruhu si Casasolová udržala náskok na úrovni štvrťminúty. Zároveň sa však mladej Slovenke vzdialila top 10, keďže klesla na 13. pozíciu.
Zvládla československý súboj
Navyše, zozadu na ňu doťahovala iba 18-ročná Češka Barbora Bukovská, a tak diváci v Tábore videli československý súboj v kategórii do 23 rokov.
Chladoňová však napokon odrazila útok pretekárky tímu Fenix-Premier Tech, ktorá ju pred ôsmimi dňami zdolala v Šamoríne na podujatí NoLimited Cup #5.
V záverečnom kole poskočila na 12. pozíciu, pričom na víťaznú Casasolovú stratila minútu a pol. Líderkou Svetového pohára je dnes druhá Marie Schreiberová, zatiaľ čo mimo pódia opäť skončila piata Lucinda Brandová.
Chladoňová získala do poradia v kategórii elite prvých 14 bodov, vďaka čomu figuruje na 18. mieste s náskokom troch bodov pred Bukovskou.
V Tábore malo Slovensko dvojité zastúpenie. Dorota Vojtíšková skončila v poslednej pätine výsledkovej listiny, keď obsadila 62. miesto.