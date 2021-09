Popri podnikaní bicykluje. Slovenský šampión v časovke výrazne zaostal

Najlepším Slovákom junior Svrček

Kuba je majstrom Slovenska v časovke. Titul si vybojoval nad profesionálnymi pretekármi hoci sám je skôr zapálený amatér, ktorý sa špecializuje na časovku. Cyklistike sa venuje popri podnikaniu.



"Ak by sa mi tento rok podarilo umiestniť v najlepšej štyridsiatke alebo tridsaťpäťke, bol by to pre mňa veľmi slušný výsledok. Na vyššie pozície si zatiaľ asi netrúfam, viem, akú majú výkonnosť profesionálni jazdci a ako na tom som ja," odhadoval svoje šance Kuba pre denník N.