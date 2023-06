Čo preteky, to medaila. Kubiš mal v závere plán, Saganov pád ho mrzí

A hoci najväčšiemu kontinentálnemu tímu na Slovensku spomenutý titul uniká, v ostatných piatich ročníkoch nechýbal jeho jazdec na pódiu. V posledných štyroch prípadoch to bolo zásluhou toho istého pretekára.

TLMAČE. Je to už sedemnásť rokov, čo sa naposledy cyklistická Dukla tešila z víťazstva na slovenskom šampionáte v pretekoch s hromadným štartom.

Dukla Banská Bystrica vstupovala do pretekov už tradične v početnej prevahe, ale na rovinatom 32 kilometrov dlhom okruhu výrazná selekcia nenastala.

"S tretím miestom som spokojný, pretože dnes som nemal najlepšie nohy. Najmä v závere boli veľmi tvrdé, takže som rád, že to vyšlo," povedal pre Sportnet.

"Ako tím sme sa snažili, chalani nastupovali, ale napokon sa nikomu nepodarilo to rozdeliť. V úseku za Mochovcami fúkal bočný vietor.

Viackrát to tam nakopli českí pretekári, takisto aj Peťo Sagan v jednom kole. Možno keby tam bol nejaký kopček, bolo by to iné," vraví Kubiš.

Počas celých pretekov ho bolo vidno v prvej tretine pelotónu. Snažil sa strážiť si pozíciu a byť ostražitý v každom momente. V závere mal jasný plán.