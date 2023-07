VIDEO: Fanúšik chcel dokonalé selfie, zhodil polovicu pelotónu

„Toto bol ďalší pád zavinený fanúšikom, ktorý nechtiac zasiahol pretekára. Vážení fanúšikovia, cesta je kancelária pre cyklistov. Nevstupujte do ich kancelárie. Vy by ste tiež nechceli, aby sme my vstupovali do tej vašej.

Rešpektujte pretekárov, užite si preteky. Cyklisti vytvárajú šou a vy ste diváci, nemali by ste byť jej súčasťou. Cestu nechajte cyklistom,“ reagoval na pád expert Eurosportu a bývalý profesionál Jens Voigt.

Voigt neskôr po rozhovore so športovými riaditeľmi tímu Jumbo-Visma doplnil, že Kuss by mal byť v poriadku. Van Hoydonck je zranený, ale bude pokračovať.