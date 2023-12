Nečakaný prestup do najsilnejšieho tímu? Kdeže, nikam nejdeš! Bora chce zastaviť odchod talentu

Volá sa Cian Uijtdebroeks (vyslovuje sa Kian E:debruks - pozn.). Belgičan má platný kontrakt aj na budúci rok s tímom Bora-Hansgrohe. Tím do neho vkladal veľké nádeje, ale zdá sa, že z toho nič nebude.

V predposlednej etape ho predbehol tímový kolega a on si o jedno miesto pohoršil. I tak bol debut 20-ročného mladíka na trojtýždňových pretekoch senzačný.

Od tohto oznámenia neuplynula ani celá hodina a tím Bora na to reagoval: Nikam nejde. Je to náš jazdec.

Ešte koncom novembra pre cyclingnews naznačil, že v tíme sú síce drobné nezhody, no jeho kontrakt platí a bude v budúcom roku jazdiť v Bore. Prestup zvažoval až pre rok 2025.

V cyklistike platí, že v priebehu platnosti kontraktu sú prestupy veľmi ojedinelé. Na to aby pretekár zmenil tím, s ktorým má podpísaný kontrakt, musí súhlasiť pretekár, jeho aktuálny tím aj nový tím.

Ako to je?

Pripomenul šéfovi Bory Ralphovi Denkovi, že aj on sa pokúšal obchádzať dohody, keď sa snažil získať Remca Evenepoela v čase, kedy mal tiež podpísaný kontrakt. Denk je tak v rovnakej pozícii. Na jeho pretekárov poľuje konkurencia.

Podľa wielerflits však Bora žiada desaťnásobne viac – minimálne milión eur. Vo futbale, kde sú prestupy bežné, to nie je žiadna závratná čiastka. Ale v cyklistike je to vysoká čiastka za pretekára, ktorý je len na začiatku kariéry.

Čo bude s Uijtdebroeksom je zatiaľ nejasné.

Pokiaľ Bora s jeho prestupom nebude súhlasiť, ostane jazdiť aj v tomto roku v nemeckom tíme. Otázne je však, ako sa s tým Belgičan vysporiada a čo dosiahne, keďže evidentne túži odísť ku konkurencii.

Dôležité pre vývoj celého prípadu je, že rodičia mladého pretekára sú právnici a môžu poskytnúť podporu a pomoc pri riešení prípadu.

Agentom Uijtdebroeksa je Alex Carera, ktorý pracuje pre špičkových cyklistov a zastupuje napríklad aj Tadeja Pogačara.

A tím Jumbo by zrejme informáciu o podpise zmluvy nezverejnil skôr, ako by si bol istý, že dokáže tento prestup dotiahnuť do konca.