Sagan ešte neodchádza. Chce pomôcť vytvoriť veľký tím a nepýta sa, čo z toho bude mať

Zakladateľ tímu BORIS HORVÁTH vraví, že myšlienku získať Sagana mal už pred tromi rokmi a podarilo sa to, pretože sa o to dlhodobo usiloval.

Na menších pretekoch bude štartovať aj v budúcom roku, ako potvrdil jeho manažér Gabriele Uboldi pre denník Šport. A malo by to byť v drese slovenského kontinentálneho tímu RRK Group Pierre Baguette Benzinol.

A Juraj Sagan, Peter Sagan a Ján Valach sú jediní ľudia, ktorí vedia, ako sa to urobiť a s ktorými je to možné. Angažovanie Juraja bol postupný krok.

To si zle vysvetľujete. Nie je to využitie Juraja, ale celá koncepcia tímu je postavená tak, aby sme niečo veľké vybudovali na Slovensku.

Možno vás prekvapím, ale mal som tento cieľ už pred tromi rokmi. Podarilo sa to, pretože som to smeroval touto cestou. Bol to môj zámer dlhší čas.

Vy ste teda svoju víziu prezentovali Petrovi Saganovi a jeho oslovila?

Túto myšlienku (získať Sagana do slovenského tímu – pozn.) som mal už pred štyrmi rokmi. Priama debata o možnom vstupe Petra do tohto projektu začala s ním a s Jurajom na začiatku uplynulej sezóny.

Postupne to prerástlo do konkrétnejších tém až nám z toho vyšlo, že to predstavíme aj Petrovým manažérom. Im sa to tiež páčilo a začali sme o tom debatovať.

Teraz je to vo fáze, že je to na dobrej ceste, no stále nie je uzavretá dohoda?

Áno. S veľkou pravdepodobnosťou sa to udeje. Muselo by sa stať niečo nečakané, aby sa to nepodarilo.