Nenáročná zábavka? Hráči curlingu nabehajú v príprave stovky kilometrov

„Už ako atlétovi mi k účasti na letných olympijských hrách chýbalo k splneniu limitu niekoľko stotiniek sekundy. Dúfam, že si to raz vynahradím na zimných hrách. Ak nie ako hráč, tak ako tréner,” hovorí Pitoňák a dodáva, že to so svojimi zverencami bude skúšať dovtedy, kým sa to nepodarí.



František Pitoňák si zaspomínal aj začiatky curlingu na Slovensku. Bolo to v období roku 2000, keď Poprad a Vysoké Tatry kandidovali na usporiadanie zimných olympijských hier.