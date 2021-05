Česi rozoberajú trénera. Kritizuje hráčov? A prečo sa neteší s ostatnými?

V Rige vyvolal 43-ročný kouč rozruch najskôr netradičnou sebakritikou po prehre 2:5 so Švajčiarskom. "Je to aj moja vina, jednoznačne. Je to aj vina mojej nominácie. Naďalej však verím, že tento tím má na viac," vravel kouč.

"Vo svete 21. storočia tí hráči všetko vedia, všetko čítajú, takže je nevyhnutné vážiť slová. Určite sú hráči, ktorí to ťažko nesú a môže to priniesť nesúlad a negatívne ovplyvniť ich hru," hovoril v štúdiu isport.cz jeden z najskúsenejších expertov Marek Sýkora.

"Je to jeho vec, ale nechápem to. Ako to môže riešiť po dvoch zápasoch? Nikdy by som niečo podobné nepovedal. Hráčom musíte veriť do poslednej chvíle, veď ste si ich vybrali..." reagoval na Pešánove slová v denníku Sport Vladimír Růžička.

Všetci sa tešili, iba tréner nie

V zápase proti Bielorusku si zasa médiá všimli Pešánovu reakciu na striedačke. Keď Dominik Kubalík strelil v predĺžení gól, ktorý môže výrazne ovplyvniť české postupové šance, všetci muži na striedačke vyskočili v oslavnom geste, len hlavný tréner nedal najavo žiadne emócie a naďalej prežúval žuvačku. Stál v pozadí, akoby ľahostajný k ostatným.