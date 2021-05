Čechov vyšli fauly draho, takýto štart do MS nezažili 30 rokov

Roman Will, brankár ČR: "Nezvládli sme oslabenia a doplatili sme na to. Musíme sa poučiť. Švajčiari veľmi dobre korčuľovali, my sme faulovali vo viacerých prípadoch aj nešťastne. Som smutný, že máme dve prehry, nie je to jednoduchá situácia. Ale je to hokej, nič nevzdávame."

Timo Meier, strelec dvoch gólov Švajčiarska: "Kľúčom k triumfu bol solídny tímový výkon. V našej hre boli dobré veci, ale aj slabšie. My sme sa však držali väčšinou tých lepších. Dobre sme bránili a brankár nás podržal. A potom samozrejme rozhodli aj špeciálne tímy, čo je naozaj dôležité na turnaji."