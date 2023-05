Kazachstan bol nepríjemným súperom Česka, v tretej tretine mu však došli sily

Dominik Kubalík, strelec dvoch gólov Česka: "Som veľmi rád, že to tam padlo, ale hlavne som rád, že to funguje tímu. Nielen našej formácii, ale vlastne všetkým. Mali sme tam slabšiu fázu a nevyužili sme nejaké šance, nemalo by sa to stávať, ale stáva sa to. Dá sa z toho poučiť a podstatné je, že sme to zvládli. Veľmi dobre nám šliapu presilovky a to je tiež dôležité."

/zdroje: ČT Sport, iihf/