Česi Chytil a Chlapík už trénovali. Vo štvrtok by mohol hrať jeden z nich

RIGA. Českí hokejisti Filip Chytil a Filip Chlapík opäť trénovali s tímom na majstrovstvách sveta v Rige.

Z dvojice zranených hráčov je bližšie k plnohodnotnému návratu Chlapík, jeho tím čaká najbližší zápas vo štvrtok proti Slovinsku.

Chcú, aby sa vrátil už vo štvrtok

Útočníka švajčiarskeho tímu Ambri-Piotta trápi zranenie v hornej časti tela, no jeho návrat je reálny už v najbližšom dueli.

"Jeho stav vyzerá veľmi priaznivo, mohol by sa vrátiť do turnaja a plnej záťaže. Budeme sa snažiť, aby sme ho pripravili na štvrtkový zápas so Slovinskom," povedal tímový lekár