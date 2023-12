ONLINE: Česko - Dánsko dnes, štvrťfinále MS vo florbale žien 2023 LIVE

Česko



Češky ve skupině skupině B nejdříve narazily na Polky. První třetina byla velmi vyrovnaná a skončila pro Češky lépe 3:2. Ve zbylých dvou třetinách přišla od českého týmu kvalitní hra a Češky mohly slavit vítězství 9:3. Druhý zápas ve skupině přinesl souboj se Švédkami. Češky šly do vedení ve 14. minutě po gólu Klubalové, jenže zkušenější tým dokázal celý zápas otočit a vyhrát 6:1. Poslední zápas ve skupině naše reprezentantky odehrály se Slovenkami a byl to souboj o přímý postup do čtvrtfinále. Slovenky hned na začátku utkání díky nájezdu Hudákové šly do vedení, ale to bylo vše. Naše hráčky dokázaly otočit celé utkání a pohlídat si vysoký náskok a vyhrát 9:1. Dnes se utkají proti Dánkám. Nejproduktivnějšími hráčky českého týmu je Anna Brucháčková s 8 kanadskými body. Za ní je hned v závěsu Denisa Ratajová se 7 kanadskými body.



Dánsko



Dánky hrály v nižší výkonnostní skupině D, kde se nejdříve setkaly s Japonkami. Byl to velmi těžký zápas, který nakonec Dánky nedokázaly zvládnout a prohrály těsně 2:3. Druhý zápas ve skupině už byl o poznání lepší, Estonky dokázaly porazit díky skvělé první třetině, kde vstřelily čtyři branky. Do závěrečného hvizdu dokázaly vedení udržet a vyhrát o dvě branky 6:4. Poslední zápas ve skupině byl důležitý, protože se jednalo o postup do play-off. Soupeřem byly hráčky USA, které sice vyhrály první třetinu, ale Dánky dokázaly zápas v klidu otočit a vyhrát vysoko 9:2. V osmifinále Dánky narazily na Norky z lepší výkonnostní skupiny A. Celý zápas byl velmi vyrovnaný a v 7 minutě Norky dokázaly vstřelit branku na 3:2 a byly velmi blízko k vítězství, o které je obrala Volbyová, která dokázala vstřelit gól na 3:3 a následně vyhrát! Dánky tak jakožto outsider zápasu dokázaly postoupit. Nejproduktivnější hráčkou týmu je Lina Volbyová se 7 kanadskými body.