Juniorské florbalistky čaká svetový šampionát, tréner nechce zasahovať do súpisky

Tréner Dušan Ďuríček sa bude opierať najmä o hráčky, ktoré už v prebiehajúcom cykle spoločne absolvovali viaceré reprezentačné akcie. Podujatie je na programe od 8. do 12. mája vo fínskom Lahti.

S nimi sa stretnú aj v Lahti v základnej A-skupine, kde figurujú aj Česko a Lotyšsko. Ešte pred odchodom na majstrovstvá ich čakajú tri reprezentačné kempy, najbližšie sa zídu spoločne so ženským výberom od 19. do 21. apríla v Púchove.

"Kemp sme spojili aj so sústredením žien, pre ktoré to bude prvá reprezentačná akcia po MS. Bude tam dosť nových hráčok, buď mladých, ktoré sa dobre ukazovali v Hyundai extralige alebo hráčok, ktoré už majú skúsenosti s juniorskou reprezentáciou v minulosti a prešli do elitnej kategórie.

Chceme tento vyšší počet hráčok využiť na modelovaný zápas, takže okrem tréningu a cvičení, ktoré si opätovne zopakujeme po dlhšej dobe, si všetko vyskúšame aj priamo v hre," povedal Ďuríček pre webstránku szfb.sk.

Do začiatku šampionátu už veľké zmeny na súpiske neočakáva: "Samozrejme už nechceme veľmi zasahovať do nominácie. Dievčatá sa v Poľsku ukázali v dobrom svetle, hlavne sa vytvorila aj dobrá partia, takže veľké zmeny neočakávame.

Do MS máme ešte tri kempy. Verím, že dievčatá budú na tom zdravotne dobre a budeme maximálne pripravení reprezentovať Slovensko na MS vo Fínsku."