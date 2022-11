Brazília zdolala nepríjemné Srbsko, hrdinom zápasu bol dvojgólový strelec

MS vo futbale 2022 - skupina F

Duely druhého kola v tejto vetve sa hrajú v pondelok, o 11.00 SEČ nastúpi Kamerun proti Srbsku a o 17.00 SEČ sa Brazília stretne so Švajčiarskom.

Tabuľka skupiny G

V 27. minúte sa takmer dostal do veľkej príležitosti Vinicius Junior, ale V. Milinkovič-Savič dobre čítal hru a loptu pred ním vypichol.

II. polčas:

Hneď v úvode druhého polčasu spravili Srbi chybu v rozohrávke, ale Raphinha zoči-voči brankárovi neuspel.

Brazília stupňovala prevahu, v 55. minúte Neymar z prvej prestrelil bránu Srbska. To sa ešte viac zatiahlo do obrannej ulity, pričom nechýbalo veľa a v 60. minúte mohlo prehrávať. Do lopty sa z 25 m oprel Alex Sandro a opečiatkoval žrď.

Gól visel na vlásku a Brazílii sa ho už o niekoľko okamihov neskôr podarilo streliť. Pokus Viniciusa Junior z uhla vyrazil V. Milinkovič-Savič iba pred Richarlisona, ktorý zblízka otvoril skóre - 1:0.