Vo Svetovom pohári zrejme končí. Kapustovú čaká jeden štart v Osrblí a dva vrcholy sezóny

Medzi ženami sa však objavilo nové meno, ktoré si od úvodu získalo veľkú pozornosť. Ema Kapustová mala len zaskakovať vo Svetovom pohári miesto Henriety Horvátovej, ktorú trápia zdravotné problémy, no rýchlo sa ukázalo, že je to aktuálne najsilnejšia slovenská biatlonistka.

BRATISLAVA. Pred sezónou to nevyzeralo v slovenskom biatlone na veľké prekvapenia. V mužskom seniorskom tíme sú len dvaja reprezentanti a zo ženského tímu vypadli obe sestry Fialkové.

Slovenka patrí medzi najväčšie prekvapenia. Pri prvých štartoch v Östersunde sa na nej ešte prejavila nervozita, no už v Hochfilzene sa prebojovala do stíhacích pretekov a v Lenzerheide už bodovala.

Stala sa prvou biatlonistkou po sestrách Fialkových, ktorá získala vo Svetovom pohári bodované umiestnenie. Dokonca sa jej to podarilo trikrát a po štyroch kolách Svetového pohára bola s úspešnosťou 93,55 percenta najlepšou strelkyňou zo všetkých biatlonistiek.

V celkovom poradí Svetového pohára je so ziskom 31 bodov na 60. priečke. Je jediným slovenským biatlonistom, ktorý v tejto zime získal bodované umiestnenie.

Priznala, že pri prvých štartoch pociťovala nervozitu a podpísalo sa to aj pod výsledky. Lenže rýchlo sa s tým dokázala vysporiadať.

„Kým to nezažijete, neviete, čo vás čaká. Nevedela som, aké to bude náročné, kým som tam sama nestála. Popri hviezdach, ktoré som dovtedy sledovala v televízii, som zrazu pretekala. Je to niečo iné, ako keď to len sledujete.

No i tak vnímam svoje rezervy a vidím, kde sú moje rovesníčky. Vidím, že je predo mnou ešte veľa práce. Ale som rada, že som si v predpremiére mohla vyskúšať svetový biatlon, keďže o rok to už bude na ostro,“ hovorila.

„Či ma výsledky prekvapili? Vedela som, kde sú moje rovesníčky, s ktorými som sa už porovnávala. Vo Svetovom pohári je ich už dosť. Vedela som, čo môžem očakávať, ale bodové umiestnenia som nečkala, to ma príjemne prekvapilo.

„V Oberhofe som cítila únavu po dvoch súťažiach a nezvládla som to na strelnici. V Ruhpoldingu to bolo iné. Riskovala som. Ak by som dala nulu, ešte som mohla chvíľu potiahnuť a chcela som, aby sa na trať dostala aj Julka Machyniaková.

Riskla som to, a nebolo to najlepšie rozhodnutie. Aj to sa stáva. Nabudúce sa tomu budem vyvarovať,“ opisovala Kapustová.

Mladá biatlonistka ukázala, že v budúcnosti môže patriť k líderkam reprezentácie a najmä vyniká v streľbe, ktorá robí slovenským reprezentantom problémy.

V tejto sezóne sa však so Svetovým pohárom zrejme rozlúčila a v zostávajúcich kolách by už nemala štartovať. Je veľmi malá šanca, že sa predstaví na záverečných kolách.