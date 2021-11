Ako som to dokázala? Sama neviem, smiala sa Davidová

"V ležke to bolo v pohode, v stojke som si nebola ranami až taká istá, ale som rada, že to tam padlo. Nemala som žiadne informácie o súperkách, skôr som bojovala sama so sebou," doplnila rodáčka z Jablonca nad Nisou.

Davidová v dvoch vytrvalostných pretekoch po sebe trafila úplne všetko, keďže rovnako sa jej darilo aj na šampionáte v Pokljuke. Odvtedy sa tieto preteky nešli.

"Každá nula sa počíta a je jedno, na akých je to pretekoch. Dúfam, že tých núl bude, čo najviac .Na trati som mala šťastie, že som sa držala Tiril Eckoffovej."

"Vôbec by som to nehodnotila tak, že sa moja príprava podarila. Prvé preteky ešte nič nehovorila a sezóna je veľmi dlhá. Som rada, že to vyšlo, ale ešte to bude ťažké," doplnila 24-ročná Davidová s úsmevom pre ČT.

Češka zvíťazila pred Rakúšankou Hauserovou a Nemkou Herrmannovou. Teraz je automaticky veľkou favoritkou na malý krištáľový glóbus, keďže v tejto sezóne sa v rámci Svetového pohára pobežia len dvoje vytrvalostné preteky.