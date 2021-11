Rok a pol so zverencami len trénoval. Prekvapia Číňania s Björndalenom?

BRATISLAVA. Keď vlani v marci narýchlo cestoval Ole Einar Björndalen spolu so svojím tímom z Európy do Číny, asi veril, že o pár týždňov či mesiacov bude späť. Zámer bol v Číne uniknúť pred pandémiou Covidu-19.

Po prílete do Nórska bol prekvapený, ako sa život vrátil takmer do normálu, čo o Číne celkom stále neplatí.

„Bola to tragická situácia. Vôbec sme nesmeli opustiť Čínu. Našťastie sme späť v Európe. Naozaj sme mali veľkú radosť, keď nám povolili sadnúť do lietadla. Znovu môžeme súťažiť na Svetových pohároch,“ tešil sa tréner čínskeho tímu po prílete v rozhovore pre televíziu NKR.

„Bol to šok, vidieť, že tu podávajú jedlo bez toho, aby mali rúška. My sme v Číne nemohli jesť nikde, kde by nemali ľudia prekryté dýchacie cesty. A to je v Nórsku niekoľko tisíc pozitívnych prípadov.

Ak by to bolo v Číne, neviem, či by vôbec usporiadali olympiádu,“ vravel Björndalen na letisku. V Číne aj pri nízkych počtoch nakazených okamžite nastal lockdown.