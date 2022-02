V cieli skolabovala. Nórka Tandrevoldová už v Pekingu súťažiť nebude

Po záverečnej streľbe mierila za bronzovou, no na poslednom okruhu jej úplne odišli sily a do cieľa ledva dokrívala. Nakoniec skončila až na 14. mieste, pričom ju na cieľovej rovinke predbehla aj Slovenka Paulína Fialková .

Tandrevoldová po prechode cieľom skolabovala a ihneď k nej pribehli ďalšie biatlonistky i zdravotníci.

Lekár nórskeho tímu Lars Kolsrud ešte v nedeľu večer uviedol, že bola celý čas pri vedomí a má sa dobre. Do ďalších pretekov na ZOH však už nezasiahne a čo najskôr sa presunie späť do rodnej krajiny.

"Mala som jeden z najlepších dní a zrazu bol jeden z najhorších. Myslím si, že som v tejto nadmorskej výške a v takých ťažkých pretekoch proste prekročila svoje limity. No keďže som mala v minulosti problémy so srdcom, musíme byť opatrní a musíme to ďalej vyšetriť. Nedovolia mi viac súťažiť na týchto olympijských hrách, takže odídem domov do Nórska," povedala novinárom v dejisku hier.