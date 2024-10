Trnava zbrane neskladá ani po dvoch prehrách. Apollo bolo určite lepšie, priznal manažér

Oba celky pred štartom finále začala trápiť veľká maródka a manažéri tak musia so zostavami mierne improvizovať.

Sám Zacko svoj tím naštartoval aj v útoku, keď v druhej zmene odpalom do stredného poľa zariadil prvé dva body zápasu. Aj vďaka tomu nakoniec Apollo zvíťazilo 6-1 a ujalo sa vedenia v sérii.

Na kopci Bratislavy však stál Adam Zacko, ktorý súpera nepúšťal do tlaku. Nakoniec v siedmych zmenách povolil Angels iba jeden dobeh.

Bojovali sme s tým obidva tímy od začiatku do konca,“ hodnotil prvé dva duely manažér Apolla Martin Brunegraf.

Tak sme trošku poľavili. Hlavne mentálne. V druhom zápase to bolo náročné. V Trnave fučalo, bola zima. Naozaj ťažké podmienky.

U nás rozhodne rozhodlo to, že Adam Zacko proste odhádzal parádne. Možno sme ešte mali priestor viac zabrať na pálke, keď tam striedali tuším za Mareka Červeného.

„V prvom zápase to bol naozaj pekný bejzbal z obidvoch strán. Bezchybná obrana, pekné odpaly.

Aj keď sme to prehrali viac jednoznačne ako ten druhý zápas, ale hrali sme to, čo si predstavuje. Dokonalé obrana a veľa kontaktov.

„Prvý zápas bol pre mňa veľmi príjemné prekvapenie aj čo sa týka mojich hráčov. Tam sme zahrali hru, akú si asi predstavujem, že by sme mohli hrať.

A musím povedať, že Apollo prišlo trošičku viac chorobou ovplyvnené ako my a predsa sme si s ním neporadili. Ja som to nazval, že to bola taká škola pokory.

Pretože keď sme uvideli koho nasadzujú na kopec, tak sme si vraveli, že teraz by to malo vyjsť. A ukázalo sa to, že v Apolle sú tie skúsenosti a nadhľad obrovské.

Vedia sa vyhýbať tomu tlaku, ktorý si tím vie sám na seba vytvoriť. Hrajú veľmi peknú obranu.

Musím povedať, že určite boli lepší,“ pridal svoj pohľad na začiatok série aj manažér Trnavy Dušan Borbély.